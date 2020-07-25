В США создали прибор, мгновенно выявляющий больных коронавирусом
Ученые Университета Джорджа Вашингтона использовали метод, основанный на цветовой спектроскопии. Результат теста можно увидеть на экране смартфона.
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Фото, видео: ТАСС / UIG/TASS, CHROMORANGE / Knut Niehus via www.imago-images.de, Геодакян Артем, Klaus-Dietmar Gabbert; www.globallookpress.com / Maciej Luczniewski
Американские ученые сообщили, что создали прибор, практически мгновенно обнаруживающий у человека COVID-19 или антитела, если он уже переболел коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на специализированный медицинский портал MedicalXpress, метод, который использовали в Университете Джорджа Вашингтона (штат Колумбия) основан на цветовой спектроскопии.
Миниатюрный детектор, состоящий из тончайших покрытых золотом проводников, реагирует на газообразные вещества и сигнализирует о них изменением цвета индикатора. Далее реакцию детектора анализирует искусственный интеллект и делает вывод о природе вещества в крови человека. Результат теста можно увидеть на экране смартфона.
«Наши сотрудники смогли откалибровать прибор таким образом, чтобы выявлять наличие в крови коронавируса, таким же образом, как и антитела в кровяном русле, сформировавшиеся у переболевших СOVID-19 пациентов», — пояснил автор разработки, профессор компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Мона Заглул.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, в американском Массачусетском технологическом институте научились по голосу определять возможное развитие COVID-19 у человека на ранней стадии.
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