В США создали прибор, мгновенно выявляющий больных коронавирусом

Американские ученые сообщили, что создали прибор, практически мгновенно обнаруживающий у человека COVID-19 или антитела, если он уже переболел коронавирусом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на специализированный медицинский портал MedicalXpress, метод, который использовали в Университете Джорджа Вашингтона (штат Колумбия) основан на цветовой спектроскопии.

Миниатюрный детектор, состоящий из тончайших покрытых золотом проводников, реагирует на газообразные вещества и сигнализирует о них изменением цвета индикатора. Далее реакцию детектора анализирует искусственный интеллект и делает вывод о природе вещества в крови человека. Результат теста можно увидеть на экране смартфона.

«Наши сотрудники смогли откалибровать прибор таким образом, чтобы выявлять наличие в крови коронавируса, таким же образом, как и антитела в кровяном русле, сформировавшиеся у переболевших СOVID-19 пациентов», — пояснил автор разработки, профессор компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Мона Заглул.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, в американском Массачусетском технологическом институте научились по голосу определять возможное развитие COVID-19 у человека на ранней стадии.