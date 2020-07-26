В Петербурге умерла автор знаменитой статьи с критикой перестройки Горбачева

Лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева скончалась в Северной столице после длительной борьбы с тяжелым заболеванием на 82-м году жизни. Она прославилась после выхода статьи «Не могу поступаться принципами» за своим авторством.

Статья 1988 года подвергала критике предложенный последним генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым курс на перестройку, а также сам его образ. Статья вызвала в обществе огромный резонанс еще и потому, что Андреева призывала страну вернуться к социализму образца сталинских времен.

После развала СССР Андреева возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, оставаясь ее генеральным секретарем до самой смерти.

5-tv.ru писал о споре Михаила Горбачева и Пушкова о роли первого в расширении НАТО.