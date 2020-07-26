В Петербурге умерла автор знаменитой статьи с критикой перестройки Горбачева

|
Алиса Старжевская
47

Статья «Не могу поступаться принципами» вышла в 1988 году.

Фото, видео: ТАСС / Смольский Сергей, Адамович Николай, Николаев Александр

Лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева скончалась в Северной столице после длительной борьбы с тяжелым заболеванием на 82-м году жизни. Она прославилась после выхода статьи «Не могу поступаться принципами» за своим авторством.

 

Статья 1988 года подвергала критике предложенный последним генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым курс на перестройку, а также сам его образ. Статья вызвала в обществе огромный резонанс еще и потому, что Андреева призывала страну вернуться к социализму образца сталинских времен.

После развала СССР Андреева возглавила незарегистрированную Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, оставаясь ее генеральным секретарем до самой смерти.

5-tv.ru писал о споре Михаила Горбачева и Пушкова о роли первого в расширении НАТО.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
Михаил Дегтярев посетил муниципальные районы края и «вышел к народу»
13:22
Предсказание Ванги: в 2021 году в России исчезнут наличные деньги
13:09
Видео: бочки с квасом взорвались на юго-западе Петербурга
13:01
Видео: военная бронемашина раздавила «вазовскую четверку» в КЧР
12:50
Под Симферополем найдено тело пропавшего трехлетнего мальчика
12:38
В Петербурге умерла автор знаменитой статьи с критикой перестройки Горбачева

Сейчас читают

ТОП-3 до 30-ти: откуда берут свои миллионы молодые российские блогеры?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок