На автодроме «Игора Драйв» определились победители еще двух видов гонок

На автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области, где проходит главный этап Российской серии кольцевых гонок, определились победители в Туринге и Супер-продакшн.

Илья Екушевский еще на прогревочном круге вынужден был покинуть пелетон и заехать в боксы для устранения технических проблем. Однако на споре за лидерство это не сказалось: Кирилл Ладыгин удержался впереди, отбив атаки Дмитрия Брагина. А вслед за ними оказался Алексей Дудукало, который блестяще стартовал и опередил сразу несколько соперников.

На втором круге из-за столкновения Владимира Горлача и схода Ильи Обжигалова (Супер-продакшн) на трассе появился автомобиль безопасности. К этому времени в тройку лидеров младшего зачета входили Андрей Петухов, Владислав Незванкин и Николай Виханский.

Заезд возобновился только на восьмом круге, однако лидеры остались прежние. Пятерка в Туринге выглядит так: Ладыгин, Брагин, Дудукало, Кальманович, Лукашевич. В Супер-продакшн — Петухов, Незванкин, Виханский, Антипов и Лебедев.

В Трофее СМП РСКГ лучшим стал Рустам Фатхутдинов, призерами стали Лев Толкачев и Павел Яшин.

Гонка SMP GT4 RUSSIA была отмечена эффектным дебютом Александра Масленникова и победой Дениса Ременяко. На старт вышли семь пилотов. Первыми в бой ушли пилоты на Mercedes, причем Ременяко на первом же круге опередил победителя квалификации Александра Вайнтруба и возглавил гонку. Пропустивший квалификацию Масленников стартовал последним, однако быстро включился в борьбу и добрался до третьей позиции.

Алексей Башмаков отыграл одну позицию и вышел на четвертое место, оставив позади Константина Захаревского. Андрей Федотов завершил заезд шестым, хотя и поучаствовал в столкновении с Евгением Куликовым, для которого гонка закончилась на пятом круге.