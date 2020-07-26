Такси влетело в маршрутку на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие. На место ДТП на Волжском проспекте выехали экстренные службы.

Информация уточняется.

По уточненной информации 5-tv.ru, коммерческий общественный транспорт был без пассажиров. Предварительно, помощь понадобилась только водителю такси.