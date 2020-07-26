Такси влетело в маршрутку на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие

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Светлана Шевченко
Срочная новость 57

ДТП произошло на Волжском бульваре.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram @zinazina_2012

Такси влетело в маршрутку на юго-востоке Москвы. Есть пострадавшие. На место ДТП на Волжском проспекте выехали экстренные службы.

Информация уточняется.

По уточненной информации 5-tv.ru, коммерческий общественный транспорт был без пассажиров. Предварительно, помощь понадобилась только водителю такси.

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