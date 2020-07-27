Ура, заработало! В Петербурге отменили целый ряд ограничений

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В Северной столице жизнь потихоньку возвращается в привычное русло, но массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

В Петербурге — новый этап снятия ограничений. Сегодня в Северной столице открываются торговые центры. Работать будут в безопасном режиме — постоянная дезинфекция, разметка для соблюдения дистанции.

Возобновляют работу и рестораны — на тех же условиях. Открыться разрешили частным музеям, аквапаркам. Снят запрет на тест-драйвы в автосалонах. В детских садах снова собираются постоянные группы. На регистрации брака теперь могут присутствовать не десять, а 30 человек. Но массовые мероприятия в городе по-прежнему запрещены.

Также в понедельник открываются кафе и рестораны в Иркутской области. В Воронежской — отменяют режим самоизоляции для пожилых граждан. В Пермском крае заработают санатории и турфирмы.

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