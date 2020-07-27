ФСБ ликвидировала приверженца террористов, планировавшего массовый расстрел в Москве
Подозреваемый снимал квартиру в столице. Правоохранители обнаружили его в районе заброшенных гаражей в Химках.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Мамонтов, ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ нейтрализовали в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — цитирует агентство сообщение ЦОС.
Уточняется, что ликвидированный приверженец террористов был выходцем одной из стран Центральной Азии. В Москве он проживал в съемной квартире. Правоохранители обнаружили мужчину в районе заброшенных гаражей в Химках.
«При попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)», — добавили в ФСБ.
При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты «Ф-1» и одна граната РГД. Сейчас ведется розыск возможных соучастников террориста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калмыкии задержали начальника исправительной колонии по подозрению в пособничестве руководству террористическим сообществом.
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