ФСБ ликвидировала приверженца террористов, планировавшего массовый расстрел в Москве

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в подмосковных Химках приверженца террористов, готовившего массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве», — цитирует агентство сообщение ЦОС.

Уточняется, что ликвидированный приверженец террористов был выходцем одной из стран Центральной Азии. В Москве он проживал в съемной квартире. Правоохранители обнаружили мужчину в районе заброшенных гаражей в Химках.

«При попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован (получил ранения, не совместимые с жизнью)», — добавили в ФСБ.

При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74, три снаряженных магазина, две гранаты «Ф-1» и одна граната РГД. Сейчас ведется розыск возможных соучастников террориста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калмыкии задержали начальника исправительной колонии по подозрению в пособничестве руководству террористическим сообществом.