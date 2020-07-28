В Петербурге заработали ТЦ и рестораны. Как прошел первый день?

Погода Северной столицы способствует первому выходу в свет любителей шоппинга и вкусной еды. В Петербурге сегодня открыли торговые центры и рестораны. Коронавирусные ограничения, также, сняты для выставочных залов и аквапарков.

Что осталось под запретом и как будем возвращаться в офлайн, выяснила Елена Норкунайте.

Ирина Азолина не мыслит свою жизнь без настоящего шоппинга. Онлайн покупки ее никогда не привлекали, она как истинная женщина любит каждую вещь потрогать, примерить… К товару — прицениться… И настроение поднять выгодной сделкой.

«Для меня настоящий шоппинг — это такой антистресс. Я, когда приезжаю в магазин, все, что когда-то плохое со мной случалось, в магазине этого просто не существует. Я хожу, я кайфую, получаю от этого безумного удовольствие», — рассказывает девушка.

Выходные Ирина провела в предвкушении похода по магазинам. Перебрав гардероб, поехала в один из торговых центров Петербурга к моменту открытия, чтобы оказаться в числе первых посетителей. Как и полагается, взяла маску и перчатки.

«Мы прошли некоторые проверки, проверки температуры, на входе охрана. Я считаю, что нормы все соответствуют».

Встреча продавцов и покупателей не обошлась без курьеза. В крупнейшем ТЦ города эскалатор неожиданно повез людей не вверх — к магазинам, а вниз — к выходу, но никого это смутило.

Торговые и развлекательные центры Петербурга пока обязаны работать по новым стандартам безопасности. Фудкорты и корнеры — как зоны общественного доступа пока закрыты. Еда только на вынос, отдых за пределами торговых площадей. Персонал следит за соблюдением дистанции и наличием средств индивидуальной защиты.

Очередной этап снятия ограничений порадовал и посетителей ресторанов. Здесь тоже — маски, перчатки, обработка спец растворами меню и всех поверхностей. Владельцев обязали соблюдать режим, и они надеются, что гости поймут правильно, а главное — оценят заботу рестораторов.

«Инструктаж уже пройден, хостес провожает гостя, измеряют ему температуру. Мы просто рассаживаем через стол — это обязательно», — объясняет владелец ресторана Елена Ховрачева.

Это хорошо, если внутреннее пространство заведений позволяет и дистанцию соблюдать и услуги оказывать качественно… А если мало места, как в общественном транспорте?

«У нас есть разрешение на работу, и мы выполняем все требования. Одно из них — это размещение в автобусе в шахматном порядке. Вот здесь отмечено, что должна быть такая рассадка. Конечно, мы рады, что все это поехало, все это запустилось», — говорит генеральный директор туристической фирмы «Сити тур» Иван Фильков.

Петербург без туризма — нонсенс, поэтому с понедельника в городе начинается новая экскурсионная жизнь. С одной из первых групп туристов едем на автобусе, смотрим на достопримечательности. Справа — Петропавловская крепость, впереди — Аврора… И туристы, и туроператоры — по таким прекрасным открыточным видам — очень соскучились!

Бассейны и аквапарки, выставочные пространства и частные музеи — с 27 июля в Петербурге настоящий день открытых дверей. Пожалуй, пока под запретом до 16 августа, только массовые мероприятия.