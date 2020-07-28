Видео разрушения подъезда от гранаты, использованной против полицейских в Самаре

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 41

В результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, 5-tv.ru

Нападение на сотрудников полиции произошло в Самаре вчера вечером. 5-tv.ru публикует видеозапись, на которой видны разрушения подъезда от гранаты, которой злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, нападавший использовал осколочную гранату. На записи видны разрушения подъезда: все стены и дверь испещрены дырками.

Инцидент произошел в Самаре вечером в понедельник, 27 июля. Сотрудники полиции были вызваны из-за ссоры соседей. Во время задержания мужчина пытался дать отпор полицейским и выбросил в подъезд осколочную гранату. В результате взрыва один из стражей правопорядка получил легкие травмы, сейчас он находится в больнице, второй не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, злоумышленник задержан и находится в отделении полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности инцидента, которыми поделились жильцы этого дома.

 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.59
-0.01 83.78
0.68
День Крещения Руси и Кирики-мокродырики: Почему сегодня нельзя оставлять...

Последние новости

2:10
Боня рассказала, что начала слышать голоса
1:58
Польша испугалась размещать истребители F-35 Lightning II вблизи Калининграда
1:28
«Надо подумать насчет порнушки»: Карпович не прочь повторить фотосъемку ню
1:14
Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде
0:59
Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память
0:45
Видео разрушения подъезда от гранаты, использованной против полицейских в Самаре

Сейчас читают

Фото: фигуристка Липницкая впервые показала своего ребенка
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок