Видео разрушения подъезда от гранаты, использованной против полицейских в Самаре
В результате инцидента пострадал один сотрудник правоохранительных органов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, 5-tv.ru
Нападение на сотрудников полиции произошло в Самаре вчера вечером. 5-tv.ru публикует видеозапись, на которой видны разрушения подъезда от гранаты, которой злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов.
По предварительным данным, нападавший использовал осколочную гранату. На записи видны разрушения подъезда: все стены и дверь испещрены дырками.
Инцидент произошел в Самаре вечером в понедельник, 27 июля. Сотрудники полиции были вызваны из-за ссоры соседей. Во время задержания мужчина пытался дать отпор полицейским и выбросил в подъезд осколочную гранату. В результате взрыва один из стражей правопорядка получил легкие травмы, сейчас он находится в больнице, второй не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, злоумышленник задержан и находится в отделении полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности инцидента, которыми поделились жильцы этого дома.
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