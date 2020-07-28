Видео разрушения подъезда от гранаты, использованной против полицейских в Самаре

Нападение на сотрудников полиции произошло в Самаре вчера вечером. 5-tv.ru публикует видеозапись, на которой видны разрушения подъезда от гранаты, которой злоумышленник атаковал сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, нападавший использовал осколочную гранату. На записи видны разрушения подъезда: все стены и дверь испещрены дырками.

Инцидент произошел в Самаре вечером в понедельник, 27 июля. Сотрудники полиции были вызваны из-за ссоры соседей. Во время задержания мужчина пытался дать отпор полицейским и выбросил в подъезд осколочную гранату. В результате взрыва один из стражей правопорядка получил легкие травмы, сейчас он находится в больнице, второй не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, злоумышленник задержан и находится в отделении полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности инцидента, которыми поделились жильцы этого дома.