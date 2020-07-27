Видео: соседи рассказали подробности нападения дебошира на полицейских в Самаре

Нападение на сотрудников полиции произошло в Самаре: злоумышленник во время задержания применил гранату. Соседи, находящиеся в тот момент в доме, поделились с 5-tv.ru подробностями.

По словам мужчины, проживающем в этом доме, сотрудников полиции вызвали на ссору в квартире. И злоумышленник, по его словам, был в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы не знаем, был пьяный человек. Что-то они поссорились. И были крики, вызвали милицию. Милиция приехала, и вот тут произошло это, непонятное что-то. Дверь открывается, стоят два милиционера и дым», — рассказывает подробности сосед.

По словам мужчины, они видели жильцов этой квартиры всего несколько раз, а самого виновника — ни разу. Также они отмечают, что это, возможно, был гость. Женщина же, из-за ссоры с которой были вызваны полицейские, не пострадала.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов были вызваны из-за семейной ссоры. Они попытались задержать злоумышленника, но он выбросил в подъезд гранату. В результате взрыва, как сообщает региональная пресс-служба МДВ, один полицейский получил легкие травы, второй не пострадал. Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места задержания злоумышленника.