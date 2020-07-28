Турция готова к приему российских туристов

Турция — вновь фаворит туристических направлений. Россияне активно бронируют туры, которые в этом сезоне обойдутся почти на 40 процентов дороже. Средний чек 130 тысяч рублей.

Туроператоры объясняют это тем, что разрешение на работу получили только четырех-пяти звездочные отели. Остальные не смогли пройти положенную после пандемии сертификацию.

В целях безопасности на борту самолета все туристы заполнят анкету с личными данными, потом им измерят температуру. Сдавать тест на коронавирус россиянам не придется, однако при подозрении на COVID-19 отдыхающего отправят в больницу. За нарушение масочного режима на турецких курортах придется заплатить штраф, эквивалентный девяти тысячам тремстам рублей.