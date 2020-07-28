Турция готова к приему российских туристов
К слову, сертификацию прошли не все отели. Многие тк и не смогли открыться.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Турция — вновь фаворит туристических направлений. Россияне активно бронируют туры, которые в этом сезоне обойдутся почти на 40 процентов дороже. Средний чек 130 тысяч рублей.
Туроператоры объясняют это тем, что разрешение на работу получили только четырех-пяти звездочные отели. Остальные не смогли пройти положенную после пандемии сертификацию.
В целях безопасности на борту самолета все туристы заполнят анкету с личными данными, потом им измерят температуру. Сдавать тест на коронавирус россиянам не придется, однако при подозрении на COVID-19 отдыхающего отправят в больницу. За нарушение масочного режима на турецких курортах придется заплатить штраф, эквивалентный девяти тысячам тремстам рублей.
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