Турция готова к приему российских туристов

Эфирная новость 8

К слову, сертификацию прошли не все отели. Многие тк и не смогли открыться.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Турция — вновь фаворит туристических направлений. Россияне активно бронируют туры, которые в этом сезоне обойдутся почти на 40 процентов дороже. Средний чек 130 тысяч рублей.

Туроператоры объясняют это тем, что разрешение на работу получили только четырех-пяти звездочные отели. Остальные не смогли пройти положенную после пандемии сертификацию.

В целях безопасности на борту самолета все туристы заполнят анкету с личными данными, потом им измерят температуру. Сдавать тест на коронавирус россиянам не придется, однако при подозрении на COVID-19 отдыхающего отправят в больницу. За нарушение масочного режима на турецких курортах придется заплатить штраф, эквивалентный девяти тысячам тремстам рублей.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
71.59
-0.01 83.78
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:38
Турция готова к приему российских туристов
6:20
Астероид размером с футбольное поле летит к Земле
6:06
28 июля — День крещения Руси: Как князь Владимир выбрал религию для страны
6:03
28 июля празднуют День Военно-морского флота России
6:00
Астроном рассказала, как правильно смотреть звездопад дельта-Аквариды
5:27
Мужчину растеряли в подъезде дома в Екатеринбурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок