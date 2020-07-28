В Киеве состоялся митинг требующий не допустить «капитуляции» в Донбассе

В Донецкой и Луганской народных накануне республиках вступил в силу запрет на любые боевые действия до полного урегулирования конфликта. Прекращение огня приветствовали Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Однако, всего через несколько часов после наступления режима тишины в Донбассе — сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили ополченцев в нарушении перемирия.

В центре Киева собралось несколько сотен людей, критикующих договоренности. В Донецке голословные обвинения опровергли и назвали их информационной провокацией.