В Киеве состоялся митинг требующий не допустить «капитуляции» в Донбассе

Эфирная новость 48

Возле офиса президента Незалежной собрались около 300-500 человек.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, 5-tv.ru

В Донецкой и Луганской народных накануне республиках вступил в силу запрет на любые боевые действия до полного урегулирования конфликта. Прекращение огня приветствовали Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Однако, всего через несколько часов после наступления режима тишины в Донбассе — сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили ополченцев в нарушении перемирия.

В центре Киева собралось несколько сотен людей, критикующих договоренности. В Донецке голословные обвинения опровергли и назвали их информационной провокацией.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.59
-0.01 83.78
0.68
День Крещения Руси и Кирики-мокродырики: Почему сегодня нельзя оставлять...

Последние новости

8:14
Звезду «Сибирского цирюльника» ограбили во время операции в элитной больнице
8:14
Опасная геомагнитная буря обрушится на Землю 28 июля
8:09
«Все было естественно»: Владимир Кузьмин о романе с Аллой Пугачевой
8:05
Тест: Угадайте фильмы с Максимом Матвеевым по одному кадру
7:57
Пожилая женщина пострадала во время взрыва газа в Красноярском крае
7:42
В Германии раскрыта подпольная группа неонацистов из представителей власти

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок