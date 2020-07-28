В Киеве состоялся митинг требующий не допустить «капитуляции» в Донбассе
Возле офиса президента Незалежной собрались около 300-500 человек.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Стрингер, 5-tv.ru
В Донецкой и Луганской народных накануне республиках вступил в силу запрет на любые боевые действия до полного урегулирования конфликта. Прекращение огня приветствовали Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.
Однако, всего через несколько часов после наступления режима тишины в Донбассе — сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили ополченцев в нарушении перемирия.
В центре Киева собралось несколько сотен людей, критикующих договоренности. В Донецке голословные обвинения опровергли и назвали их информационной провокацией.
Читайте также
68%
-0.01 83.78
0.68
Нашли ошибку?