Кто из российских знаменитостей родился 28 июля?

Илья Авербах

Соцсети

В 1934 году родился прославленный советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Илья Авербах. Он получил высшее медицинское образование и прошел врачебную практику. Однако профессию медика будущий кинематографист оставил ради истинного призвания. После практики окончил сценарные курсы при Госкино, а затем режиссерские курсы при «Ленфильме».

Авербах пришел в кинематограф в 1967 году, будучи 33-летним человеком. За свою карьеру он снял восемь художественных фильмов и один документальный. Самые известные его работы — «Объяснение в любви» с Юрием Богатыревым, «Фантазии Фарятьева» с Андреем Мироновым и «Монолог» — фильм, который был представлен на Каннском кинофестивале в 1973 году.

Виктор Мережко

ТАСС / Шарифулин Валерий

82 года исполнилось советскому и российскому киноактеру, кинорежиссеру, сценаристу, писателю и телеведущему Виктору Мережко. По его сценариям было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов. Среди них такие известные картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться». Пьесы драматурга «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале» получили широкую известность и идут во многих театрах.

В 1989–1993 годах Мережко вел популярную в СССР и России программу «Кинопанорама». Начиная с 1990-х, постоянно снимался как актер, в основном в криминальных сериалах. Кроме того, народный артист стоял у истоков создания телеканала «ТВ-6 Москва».

Владимир Басов

ТАСС / Кассин Евгений, Мастюков Валентин

В 1923 году появился на свет советский актер, кинорежиссер и сценарист Владимир Басов. В 1941, не успев поступить во ВГИК, он ушел на фронт добровольцем. Войну прошел артиллеристом, был контужен и имел ордена.

В 50-х Басов начал снимать фильмы и сниматься сам. Он делал запоминающимся каждый эпизод со своим участием. Зрители до сих пор помнят его по коротким ролям: полотера в «Я шагаю по Москве», милиционера в «Операции „Ы“», квартирного маклера в фильме «По семейным обстоятельствам», замначальника главка в картине «Москва слезам не верит» и многим другим.

Наибольшую известность Басову принесли роли в детских фильмах: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Приключения Электроника». А самыми запоминающимися его режиссерскими работами стали «Щит и меч», «Дни Турбиных» и «Метель».

Максим Матвеев

ТАСС / Демьянчук Александр

38-летие празднует российский актер Максим Матвеев. Саратовский юноша планировал стать юристом, но артистичного молодого человека заметили и пригласили на актерский факультет в местную консерваторию. По его окончании он переехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

Поначалу Матвеев, получивший известность в театре и по первым работам в кино, уступал в популярности своей знаменитой супруге — Елизавете Боярской. Но впоследствии доказал свою творческую самостоятельность. Публике он стал известен по таким фильмам и телесериалам, как «Стиляги», «Пелагия и Белый бульдог», «Охотники за бриллиантами», «Август. Восьмого», Weekend, «Бесы», «Анна Каренина. История Вронского», «Троцкий». А после успешного сериала «Триггер», где он исполнил главную роль, Матвеев вошел в число наиболее востребованных российских актеров.

Юлия Меньшова

ТАСС / Куров Александр

50-летний юбилей сегодня отмечает актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Она родилась в семье актера и режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. В школе Юля проявляла интерес к литературе, писала рассказы и эссе, планировала стать писателем или журналистом.

По окончании школы она не смогла поступить в литературный институт из-за отсутствия у нее опубликованных работ. В результате Меньшова попала в Школу-студию МХАТ и впоследствии работала в МХТ имени Чехова. С 1990 снималась в кино и сериалах, самым популярным из которых стал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

Наибольшую популярность дочка народных артистов получила на телевидении. Вначале — как ведущая и продюсер ток-шоу «Я сама», за что стала лауреатом «ТЭФИ». Впоследствии вела ряд других популярных проектов и продолжает оставаться одной из виднейших российских теледив.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из российских знаменитостей родился 27 июля.