Новый план: В России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию
В правительстве обсуждается возможность до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
В правительстве РФ обсуждается возможность по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. План с соответствующими предложениями подготовило Минэкономразвития совместно с Минтрудом и Минфином по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.
Согласно рабочей версии документа, до конца 2020 года право на заслуженный отдых планируется предоставить россиянам, которым до пенсии остается три года: то есть женщинам в возрасте 53,5 лет и мужчинам 58,5 лет. Причем предполагается, что у граждан появится эта возможность вне зависимости от общего размера стажа.
Сейчас, до вступления в силу новых поправок, уйти на досрочную пенсию могут россияне, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.
Как сообщают «Известия», в плане по восстановлению российской экономики также предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи.
Отмечается, что в план постоянно вносятся правки, и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили новый порядок выплаты накопительных пенсий.
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