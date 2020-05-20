В правительстве обсуждается возможность до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года.

Новый план: В России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В правительстве РФ обсуждается возможность по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. План с соответствующими предложениями подготовило Минэкономразвития совместно с Минтрудом и Минфином по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно рабочей версии документа, до конца 2020 года право на заслуженный отдых планируется предоставить россиянам, которым до пенсии остается три года: то есть женщинам в возрасте 53,5 лет и мужчинам 58,5 лет. Причем предполагается, что у граждан появится эта возможность вне зависимости от общего размера стажа.

Сейчас, до вступления в силу новых поправок, уйти на досрочную пенсию могут россияне, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Как сообщают «Известия», в плане по восстановлению российской экономики также предусмотрено повышение минимального размера пособия по безработице на ближайшие три месяца. Вместо текущих 1,5 тысячи рублей его предлагается поднять до 4,5 тысячи.

Отмечается, что в план постоянно вносятся правки, и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Министерстве труда и социальной защиты РФ разъяснили новый порядок выплаты накопительных пенсий.

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