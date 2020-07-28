С какими странами Россия планирует возобновить авиасообщение на втором этапе?

В ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с еще несколькими странами. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.

По его словам, изучается возможность возобновления полетов в такие страны, как Венгрия и Южная Корея в июле–августе.

«Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено», — заявил источник.

Он также заявил, что о готовности принять российских туристов заявили ОАЭ, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Среди возможных направлений также упоминаются Мальдивы.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире радио KP.RU, Россия в скором времени расширит список стран, с которыми планирует возобновить авиасообщение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 августа Россия возобновляет полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, были выработаны критерии, согласно которым стало возможно возобновление авиасообщения на взаимной основе с другими государствами.