С какими странами Россия планирует возобновить авиасообщение на втором этапе?
С 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
В ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с еще несколькими странами. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.
По его словам, изучается возможность возобновления полетов в такие страны, как Венгрия и Южная Корея в июле–августе.
«Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено», — заявил источник.
Он также заявил, что о готовности принять российских туристов заявили ОАЭ, однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Среди возможных направлений также упоминаются Мальдивы.
Как сообщил исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин в эфире радио KP.RU, Россия в скором времени расширит список стран, с которыми планирует возобновить авиасообщение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 августа Россия возобновляет полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, были выработаны критерии, согласно которым стало возможно возобновление авиасообщения на взаимной основе с другими государствами.
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