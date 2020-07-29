ТОП-7: Павел Дуров развенчал мифы о лояльности Apple своим пользователям

Создатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как политика компании Apple работает на пользу ее дохода, но не помогает фанатам продукции получать лучшее качество. Он коротко описал ее в посте и разместил новую статью в личном Telegram-канале.

Дуров перечислил не одну, а сразу семь причин, которые должны заставить любого обладателя iPhone задуматься, а стоит ли их дорогая техника вложенных в нее денег. Дуров убежден, что Apple работает только на себя, ведь последние десять лет все получают от них только список проблем, на которые закрывают глаза.

Высокие цены на товары — в основе его лежит 30% комиссия, которую компания Apple требует разработчиков платить за все приложения в своем AppStore. При этом техника бренда и так стоит в разы дороже конкурентов, а также заметно больше своей себестоимости. Цензура — компания подвергает цензуре все приложения, но запрещает разработчикам говорить об этом пользователям. Так, в выдаче могут не появляться некоторые приложения. Утечка персональных данных — компания требует создавать личный аккаунт Apple, после чего передает все данные оттуда в другие приложения, конечно же, без ведома пользователей. Меньше приложений — они разоряются и уходят, не в состоянии кормить все растущие запросы компании. Больше рекламы в программах — чтобы хоть как-то отбить своих расходы на перечисление комиссии Apple, разработчики никак не могут отказаться от рекламы в своих программах. Ухудшение приложений — авторам невыгодно обновлять программу, которая приносит им не доход, а все больше трат. Часто откладываемые обновления — Apple известна тем, что задерживает обновления, предоставленные им, причем без какой-либо причины.

Павел Дуров сделал из этого вывод, что владельцы iPhone сильно переплачивают за сервис, который не удовлетворяет ни малейшим требованиям. Так как на каждое его замечание есть и возражения фанатов Apple, создатель Telegram назвал и основные мифы о компании.

Комиссия позволяет покрывать расходы на AppStore

Нет, расходы Apple на платформу для размещения приложений ничтожны по сравнению с миллиардами долларов, которые текут к ним благодаря все новым покупкам. На деле любой видео-платформе нужно больше серверов и модераторов для работы, чем всему отделу, что обслуживает AppStore.

Комиссия позволяет вкладывать в развитие техники

Нет, у Apple ежегодно остается как минимум 200 миллиардов долларов, которые оседают на оффшорных счетах компании. Вместо инвестиций в развитие своих технологий последние годы Apple откровенно подражает идеям Android, а деньги, которые могли бы улучшить качество приложений и снизить цены на смартфоны, уходят не туда.

Не нравится — создайте свою ОС

На самом деле, создать новую операционную систему не так сложно — сложнее уговорить популярные приложения согласиться на сотрудничество. Тому же Microsoft не удалось поставить на свои телефоны Instagram, потому что отдача от него была слишком мала. По сути, новым ОС просто нет места на рынке в 2020 году.

Без iPhone разработчикам некуда девать свои приложения

Большинство покупает продукцию от Apple не ради их новой улучшенной камеры, а ради приложений, и они делали бы это и у конкурентов в отсутствии «яблока». Однако Apple не так проста и делает все, чтобы ряд приложений сохранялся только на ее гаджетах, чтобы их покупали снова и снова.

Не устраивает комиссия — пусть переходят на Android

Далеко не все приложения можно с легкостью перевести на одну ОС и забыть о другой. По сути, это готовность отказаться от огромной части своих пользователей. Ну а последним нелегко было бы перейти с iPhone на телефоны от Android, потому что все их данные много лет привязаны к одному аккаунту — на сервере Apple, разумеется.

Комиссия Apple — на уровне конкурентов

Да, некоторые компании платят на Android те же 30% комиссии, но далеко не все. Кроме того, эта ОС предоставляет разработчикам больше возможностей для реализации идей. Можно создать конкурирующие магазины, управляя ими с одного аккаунта, а также многое другое.

Преследование Apple противоречит правилам свободного рынка

Как уже стало ясно, на рынке ОС конкуренции просто нет, и Apple этим откровенно пользуется. А покупатели их гаджетов платят больше, чем стоит эта продукция, а потом вынуждены платить за все, что требуется установить дополнительно, чтобы деньги бесперебойно шли в корпорацию.

«Как результат — мы используем менее качественные сервисы», — объяснил Павел Дуров.

5-tv.ru писал, какие проблемы с Instagram возникают у пользователей Apple.