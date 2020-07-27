Instagram следит за пользователями? Новый повод для беспокойства фанатов iPhone

Некоторые пользователи социальной сети Instagram стали замечать странности в работе программы — внезапно включалась камера, когда они не пытались снять фото или видео, а просто просматривали посты. В связи с этим у них возникли подозрения, что программа может собирать их личные данные через камеру, но в компании назвали это обычны багом, пишет The Verge.

Представители Instagram сообщили, что такая проблема наблюдалась только у пользователей iPhone, причем после обновления до бета-версии iOS 14. В ней есть индикатор, сигнализирующий о включении камеры на смартфоне.

В компании заявили, что сразу после обнаружения бага он был устранен в кратчайшие сроки. С такой ситуацией пришлось столкнуться и другим производителям популярных приложений — iOS 14 вызывал нарушения в работе TikTok, LinkedIn и Reddit.

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