Кадры первого допроса ограбившего отделение Сбербанка в Петербурге
Выйти на след злоумышленника в кратчайшие сроки оперативникам помогла служебно-розыскная собака.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, МВД РФ
5-tv.ru публикует кадры первого допроса подозреваемого в ограблении Сбербанка в Петербурге. На видео 29-летний парень заметно нервничает — на лице читается испуг, руки трясутся. Молодой человек заявил оперативникам, что не знает причину своего задержания. На вопрос стражей порядка имеет ли он при себе крупную сумму ответил с готовностью и утвердительно, пояснив, что нашел деньги в сумке на улице.
«(Причины задержания — Прим.ред.) мне никто не говорил. Не знаю, как формулировать. (Деньги — Прим.ред.) нашел на улице, в сумке. (Версия произошедшего — Прим.ред.) не окончательная», — сказал задержанный.
Предполагаемый преступник зашел в отделение Сбербанка на Большом проспекте Васильевского острова вечером 28 июля. Злоумышленник передал кассиру записку, в которой требовал выдать крупную сумму наличными.
«Даю вам 60 секунд, руки держать в поле зрения, сложите все деньги в пакет», — написал грабитель.
После того как сотрудница банка отдала деньги, налетчик с места происшествия скрылся. Выйти на след подозреваемого стражам порядка помогла служебно-розыскная собака. В результате злоумышленник был задержан в своей квартире неподалеку от отделения финансовой организации. При себе у парня был обнаружен похищенный миллион.
Как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге по горячим следам задержан ограбивший Сбербанк.
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