В Петербурге по горячим следам задержан ограбивший Сбербанк в Петербурге

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Светлана Шевченко
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Вооруженного налетчика петербургские полицейские установили через несколько часов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru, МВД РФ

Сотрудники полиции Петербурга по горячим следам задержали молодого человека, который днем совершил вооруженное ограбление Сбербанка на Васильевском острове.

Налетчиком оказался 29-летний мужчина, который ранее работал барменом. Как сообщил 5-tv.ru начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко, подозреваемый рассказал, что нуждался в деньгах после потери работы, поэтому решился на столь дерзкое нападение.

К слову, задержали его дома по месту проживания в одном из домов на 26-й линии Васильевского острова.

«Денежные средства в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей у подозреваемого изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой)», — добавил Степченко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, подозреваемый около 19.30 в медицинской маске вбежал в отделение Сбербанка в Петербурге и, угрожая работнику, протянул записку с требованием выдать ему деньги. В результате нападения пострадавших нет.

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