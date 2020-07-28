В Петербурге по горячим следам задержан ограбивший Сбербанк в Петербурге
Вооруженного налетчика петербургские полицейские установили через несколько часов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru, МВД РФ
Сотрудники полиции Петербурга по горячим следам задержали молодого человека, который днем совершил вооруженное ограбление Сбербанка на Васильевском острове.
Налетчиком оказался 29-летний мужчина, который ранее работал барменом. Как сообщил 5-tv.ru начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко, подозреваемый рассказал, что нуждался в деньгах после потери работы, поэтому решился на столь дерзкое нападение.
К слову, задержали его дома по месту проживания в одном из домов на 26-й линии Васильевского острова.
«Денежные средства в сумме 1 миллион 108 тысяч рублей у подозреваемого изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой)», — добавил Степченко.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, подозреваемый около 19.30 в медицинской маске вбежал в отделение Сбербанка в Петербурге и, угрожая работнику, протянул записку с требованием выдать ему деньги. В результате нападения пострадавших нет.
Читайте также
57%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?