Навка похвасталась идеальным вертикальным шпагатом

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Валентин Черников
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45-летняя фигуристка продемонстрировала чудеса растяжки вслед за гимнасткой Солдатовой.

Фото, видео: Instagram @tatiana_navka

Возраст не мешает Татьяне Навке сохранять тело в тонусе и демонстрировать идеальную растяжку. 45-летняя фигуристка часто делится с поклонниками фрагментами своих тренировок. На этот раз спортсменка как бы подмигнула балерине Анастасии Волочковой и выложила в Instagram видео, на котором выполняет вертикальный шпагат.

Как видно, сложный акробатический элемент дается Навке без труда: она стоит на одной ноге, в то время как стопа ее второй ноги устремлена в потолок.

Instagram @tatiana_navka

Шпагат становится своего рода трендом и показателем отличной физической формы среди российских звезд. Подобные чудеса гибкости ранее продемонстрировала в своем микроблоге 22-летняя гимнастка Александра Солдатова. Стоя на подоконнике, трехкратная чемпионка мира несколько раз проделала аналогичный вертикальный шпагат.

Ранее 5-tv.ru писал, что общественность оценила фотосессию Навки с Песковым.

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