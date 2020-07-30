Трамп прокомментировал необходимость защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что его страна должна защищать Германию от России. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что за дела?» – недоумевает глава Белого дома.

Он также добавил, что Германия «просрочила» двухпроцентную пошлину, уплачиваемую государством в НАТО, из-за чего США намерены вывести «некоторые» войска из европейской страны.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что намерен перебросить часть американского воинского контингента из Германии в Польшу. Президент обосновал данное решение тем, что Берлин отказывается платить за размещение американских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что США обеспокоены новой китайской угрозой.