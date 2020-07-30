Трамп прокомментировал необходимость защищать Германию от России
Глава Белого дома заявил, что США выведут часть войск из европейского государства из-за неуплаты пошлин в НАТО.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sarah Silbiger, /Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE, /Wu Wei, /Wiktor Dabkowski
Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что его страна должна защищать Германию от России. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что за дела?» – недоумевает глава Белого дома.
Он также добавил, что Германия «просрочила» двухпроцентную пошлину, уплачиваемую государством в НАТО, из-за чего США намерены вывести «некоторые» войска из европейской страны.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что намерен перебросить часть американского воинского контингента из Германии в Польшу. Президент обосновал данное решение тем, что Берлин отказывается платить за размещение американских военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru писал, что США обеспокоены новой китайской угрозой.
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