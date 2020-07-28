Противостояние нарастает: в США заговорили о новой китайской угрозе

Беспокойства рядовым американцам сейчас добавляют не только протесты. Жителям сразу нескольких штатов по почте стали приходить загадочные посылки. Судя по штампам — из Китая. В пакетах аккуратно запакованные семена самых разных культур.

Власти тут же заговорили о сельхозтерроризме со стороны Поднебесной и призвали людей не открывать бандероли. Тем временем, в Пекине привыкли к обвинениям со стороны США, торговая война двух сверхдержав сейчас приобретает другие масштабы. В Белом доме уже предложили провести саммит «Большой семерки» без Китая.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова с подробностями в репортаже.

Новая китайская угроза — в выпусках новостей и на передовицах авторитетных газет. 27 американских штатов выпускают предупреждения о пакетах с семенами из Китая.

Паника поднялась вот из-за таких посылок с китайскими иероглифами. Их получили жители Вашингтона, Юты, Аризоны, Канзаса, Вирджинии. Если отметить все штаты — карта США превратится в сплошную красную зону. И везде адресаты уверяют: из Китая они ничего не заказывали.

«Здесь много информации, но я ничего не понимаю. Я была смущена и не поняла, что это», — говорит житель Аризоны Джекки Хэнкок.

«Я открыла пакет, там были семена. Упаковка, как от ювелирных изделий, но очевидно, что это не они», — вторит ей житель Юты Лори Калли.

На посылке этой американки указано, что внутри серьги. На деле же — небольшие пакеты с неизвестным черным содержимым. Вообще семена рассылали разные: от мелких до апельсиновых косточек и луковиц. Объединяет все штамп почты Китая и указание, что там же и произведено. В Штатах уже заговорили о возможном сельхозтерроризме. А в Департаменте сельского хозяйства США выпустили специальную памятку с предупреждением об угрозе.

«Семена могут быть инвазивными, внедрять болезни местным растениям или быть вредными для скота. Что нужно делать, если вы получаете из другой страны семена, которые не заказывали: 1- Не сажать их и, если они в герметичной упаковке, не открывать запечатанную упаковку. 2 — Это называется контрабанда сельскохозяйственного производства. Сообщите об этом Департаменту сельского хозяйства и сохраняйте семена и упаковку, они могут понадобиться в качестве доказательства».

Доказывать вину Китая для США — тренд последних дней. На фоне двухлетней торговой войны новым витком противостояния стала недавняя высылка дипломатов. Сначала Вашингтон обвинил Пекин в хакерской атаке: якобы у Штатов пытались похитить информацию о вакцине от COVID-19. Затем китайских дипломатов обвинили в краже персональных данных американцев, и, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность, в Хьюстоне закрыли китайскую дипмиссию. Пекин ответил зеркально, закрыв генконсульство США в Ченду. Накануне там драматично снимали американский флаг под прицелом камер.

«Нынешняя ситуация в отношениях между Китаем и США — это то, чего мы не хотим видеть. Американская сторона несет всю ответственность. Мы вновь призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки и создать необходимые условия для двусторонних отношений, вернуться на путь нормального развития», — говорит представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

По мнению политологов, дипломатическое давление на Пекин нарастает с приближением выборов в США. И Трамп, и Байден по-своему пытаются разыграть китайскую карту. Угрозу из Поднебесной там посчитали самой перспективной темой новой президентской кампании. Даже коронавирус Трамп называл исключительно «китайским». Как мировой шериф, Штаты цепляются за принятие закона о госбезопасности в Гонконге. Спешат и там посеять демократию, осуждая Пекин. Интересно, что в качестве обратного адреса посылок с неизвестными семенами указан китайский Шенчьжень — крупный город, связывающий Гонконг с материковым Китаем. И пока непонятно, мог ли кто-то поставить этот адрес специально, чтобы спровоцировать конфликт.

«Я думаю, сейчас мы видим наиболее острое противостояние между США и Китаем, какое мы когда-либо видели ранее. Люди даже говорят о еще одной холодной войне. Но первый аспект — торговый баланс. Многие заводы закрываются, операции приостанавливаются. Это становится серьезной экономической и финансовой проблемой для США. Второй аспект — это желание сменить режим в Китае», — считает политолог Джим Джатрас.

В этом году Белый дом даже саммит «Большой семерки» предложил провести без Китая, создав своеобразную антикитайскую коалицию. И здесь, в битве двух сверхдержав, эксперты видят почву для создания нового политического и финансового мирового баланса.

«Это само по себе выгодно России, потому что вырваться вперед и сделать рывок Россия может только при изменении международного геополитического и геоэкономического расклада. С другой стороны, можно говорить о локальных возможностях. Уход США с китайского рынка дает возможность прихода туда российского рынка, российских технологий и действительно усилит кооперацию России и Китая», — отмечает политолог Дмитрий Солонников.

Еще один болезненный укол США: территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море Вашингтон назвал незаконными. А это внушительная часть китайской экономики: рыбный промысел, освоение углеводородов. И пока Китай сохраняет восточное спокойствие. Но до ноябрьских выборов в США времени не так много, а значит, Белый дом еще найдет повод для эскалации.