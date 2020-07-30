«Не может же лицо пропасть»: Соседов раскрыл, делала ли Бабкину пластику

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Алиса Старжевская
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Музыкальный критик не верит в то, что певица выдумала свою госпитализацию с COVID-19.

«Не может же лицо пропасть»: Соседов раскрыл, делала ли Бабкину пластику

Фото: www.globallookpress.com /Anna Salynskaya

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, прибегала ли Надежда Бабкина к помощи пластических хирургов в последнее время. Слухи о том, что певица, которая весной слегла с коронавирусом, на самом деле делала подтяжку ходят уже давно. Некоторые не верят в то, что заметно помолодевшая и похорошевшая артистка смогла так быстро восстановиться после болезни.

Как объяснил Соседов в интервью интернет-изданию Собеседник.ru, Бабкина действительно прибегла к пластике, однако произошло это до того, как она заразилась COVID-19.

«Она, конечно, сделала себе какие-то подтяжки, уколы красоты. Но накануне 70-летнего юбилея!» — подчеркнул критик, добавив, что «лицо за два месяца пропасть не может».

Надежда Бабкина отпраздновала день рождения 19 марта, а информация о наличии у нее коронавируса появилась в апреле. По словам Соседова, о том, что основательница ансамбля «Русская песня» могла «придумать» болезнь, не может быть и речи.

«Конечно, она болела, не просто же так валялась в больнице. Никогда не поверю, что она устроила шоу с коронавирусом. Многие болели: и Мария Арбатова, и Лещенко! На коронавирусе не строят пиар. Это может плохо аукнуться! Бабкина это понимает», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось фото Бабкиной и Ротару из США.

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