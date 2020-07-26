Персональный фотограф Пугачевой выложил в сеть снимок Бабкиной и Ротару из США
Много лет проработавший «в тусовке» Роман Родин последнее время решил разобрать архивы и периодически выкладывает в Instagram уникальные снимки звезд отечественной эстрады.
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Фото, видео: ТАСС / Екатерина Чеснокова; Instagram @romanrodin1959
Бывший персональный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин в своем аккаунте в Instagram выложил совместный снимок Надежды Бабкиной и Софии Ротару, сделанный в США. На фото две певицы позируют в неформальной обстановке.
«Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке», — написал фотограф.
Роман Родин отметил, что уникальное фото двух звезд эстрады было снято в период 1990-х годов. Подписчики фотографа отметили, что обе знаменитости выглядят великолепно. Некоторым пользователям не удалось сразу «распознать» Надежду Бабкину. Юзеры решили, что София Ротару согласилась сфотографироваться с кем-то из поклонников.
«Надя и Софа»
«Наши красавицы, как всегда, великолепны»
«Обалдеть, я Бабкину не узнала, думаю, с поклонницей София Михайловна сфотографировалась»
«Замечательные», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сеть утек прайс на посткарантинные корпоративы знаменитостей.
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