Персональный фотограф Пугачевой выложил в сеть снимок Бабкиной и Ротару из США

Бывший персональный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин в своем аккаунте в Instagram выложил совместный снимок Надежды Бабкиной и Софии Ротару, сделанный в США. На фото две певицы позируют в неформальной обстановке.

«Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке», — написал фотограф.

Instagram @romanrodin1959

Роман Родин отметил, что уникальное фото двух звезд эстрады было снято в период 1990-х годов. Подписчики фотографа отметили, что обе знаменитости выглядят великолепно. Некоторым пользователям не удалось сразу «распознать» Надежду Бабкину. Юзеры решили, что София Ротару согласилась сфотографироваться с кем-то из поклонников.

«Надя и Софа»

«Наши красавицы, как всегда, великолепны»

«Обалдеть, я Бабкину не узнала, думаю, с поклонницей София Михайловна сфотографировалась»

«Замечательные», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сеть утек прайс на посткарантинные корпоративы знаменитостей.