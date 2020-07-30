«Уже такая красивая девушка!» — Вдова Хворостовского показала повзрослевшую дочь
13-летняя наследница прославленного баритона стала копией отца.
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Фото, видео: Instagram @flosha1
Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского поделились с подписчиками в Instagram совместным фото с подросшей дочерью Ниной. Младшей из четырех детей народного артиста исполнилось 13 лет. Однако увидевшие снимок пользователи Instagram отмечают, что девочка-подросток, поразительно похожая на отца, выглядит заметно старше и уже может сойти за невесту.
Мама Хворостовской, оперная певица и актриса Флоранс Илли, вызывает не меньший восторг. В свои 50 она, как и прежде, вызывает трепет у мужской половины поклонников и по внешним данным даст фору многим молодым артисткам.
Наполовину итальянка, Илли отправилась на родину своей матери вместе с наследницей. Обе красавицы сфотографировались в сицилийском городке Таормина. Компанию им составила еще одна оперная дива — Айгуль Ахметшина.
«Как же быстро выросла Ниночка! Уже такая красивая девушка!»
«Когда успела эта малышка превратиться в такую красавицу?!»
«Так на папу похожа, солнышко прелестное!»
«Флоренс, будь моя воля, я бы публично пил бы воду у ваших ног!»
«Три красавицы! Ниночка — солнышко. Мама восхитительна! Айгуль прекрасна!» — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Флоранс Илли-Хворостовская рассказала о последних минутах жизни оперного певца.
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