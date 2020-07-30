«Снежная королева»: Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки

Внезапная смена имиджа Дарьи Мороз приятно удивила гостей ее микроблога. Актриса выложила в Instagram селфи крупным планом, но котором запечатлела себя в новом образе. Короткостриженая пепельная блондинка превратилась в длинноволосую брюнетку.

С момента последней публикации на ее странице, где кинозвезда появилась на фото в привычном ей имидже, прошло не больше недели. А значит, либо автор поста примерила парик, либо показала снимок из архива. На этот счет Мороз не дала пояснений и лишь ограничилась подписью «Как-то так».

Instagram @d_moroz

«Как-то круто», — ответили ей в комментариях.

Фанатам заслуженной артистки такое преображение пришлось по вкусу. Особенно в сочетании с холодной бледностью и ярко-голубыми глазами. Отсюда актрису с подходящей фамилией сравнили со знаменитым сказочным персонажем — Снежной королевой. Многим длинноволосая Дарья напомнила свою не менее знаменитую маму, актрису Марину Левтову, хотя она была блондинкой.

«Внезапно! Девушка, сколько вам лет?»;

«На этом фото вы очень похожи на свою маму! Я ее так любила! Актриса замечательная, красавица!»;

«Ой, какая хрустальная!»;

«Снежная королева»;

«Что-то новое затевается», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым.