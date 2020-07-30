«Снежная королева»: Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки
Актриса внезапно изменила имидж и стала похожа на знаменитую мать.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Внезапная смена имиджа Дарьи Мороз приятно удивила гостей ее микроблога. Актриса выложила в Instagram селфи крупным планом, но котором запечатлела себя в новом образе. Короткостриженая пепельная блондинка превратилась в длинноволосую брюнетку.
С момента последней публикации на ее странице, где кинозвезда появилась на фото в привычном ей имидже, прошло не больше недели. А значит, либо автор поста примерила парик, либо показала снимок из архива. На этот счет Мороз не дала пояснений и лишь ограничилась подписью «Как-то так».
«Как-то круто», — ответили ей в комментариях.
Фанатам заслуженной артистки такое преображение пришлось по вкусу. Особенно в сочетании с холодной бледностью и ярко-голубыми глазами. Отсюда актрису с подходящей фамилией сравнили со знаменитым сказочным персонажем — Снежной королевой. Многим длинноволосая Дарья напомнила свою не менее знаменитую маму, актрису Марину Левтову, хотя она была блондинкой.
«Внезапно! Девушка, сколько вам лет?»;
«На этом фото вы очень похожи на свою маму! Я ее так любила! Актриса замечательная, красавица!»;
«Ой, какая хрустальная!»;
«Снежная королева»;
«Что-то новое затевается», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым.
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