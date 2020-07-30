Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

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Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

В Петербурге идут последние приготовления к благотворительной парусной регате «Свет. Дети», она пройдет в Финском заливе в это воскресенье. Соревнования организовали сами яхтсмены, чтобы помочь больным детям. Участвуют в гонке 11 экипажей, это команды первого медицинского университета, Ленфильма, бизнес-сообщества.

Пятый канал не остался в стороне, наши коллеги — от руководителей до актеров сериала «Великолепная пятерка» — осваивают мастерство плавания под парусом. Команде пришлось сменить судно, экипаж Пятого канала будет выступать на яхте «Кареджи».

Соревнования пройдут по всем международным правилам в два этапа. Регата собрала внушительный призовой фонд, но параллельно идет сбор средств в интернете. Поддержать команду Пятого канала можно на сайте проекта. Все деньги передадут в фонд «Свет», который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

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