Вдова актера Дмитрия Марьянова заявила, что получает угрозы

Больше двух лет прошло с момента смерти 47-летнего актера Дмитрия Марьянова, а борьба за наследство между родственниками покойного все длится. Вдова артиста Ксения Бик продолжает отстаивать свои права оставить за собой трехкомнатную квартиру, в которой живет уже более десяти лет. И в последнее время делать это становится все страшнее — женщина начала получать угрозы, пишет издание StarHit.

По словам Ксении, предупреждения о том, что ей стоит опасаться за свое здоровье, ей передал знакомый.

«Звонит знакомый человек, у которого нет интереса как-то запугать меня или накалить ситуацию. Просто говорит: „Ксюш, есть такие слухи в твоем окружении — от тебя хотят избавиться“. Якобы ведутся разговоры, мол, хотят плеснуть в лицо кислотой, но не убить. Честно, я переживаю за себя. Сильнее начну после того, как закончится дележка за имущество. Что буду делать? Возможно, обращаться в СМИ, чтобы контролировать ситуацию извне», — рассказала Бик.

Претензии к вдове актера имеют его отец Юрий Марьянов и сын от первого брака Даниил. Сейчас Марьянов-старший проживает в загородном доме, оставшемся после смерти сына. На это имущество Ксения также претендует, рассказали юристы сына актера. Однако сама вдова утверждает, что ей ничего не нужно кроме квартиры, где она живет последнее десятилетие.

«Если честно, хочется мирно все отрегулировать. Моя задача — оставить трехкомнатную квартиру, где я живу уже десять лет. Пожалуйста, забирайте остальное: счета, машины, дачи…», — говорит Ксения Бик.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Причиной смерти медики назвали внезапно оторвавшийся тромб. Актер лечился от алкогольной зависимости в подмосковном реабилитационном центре «Феникс», когда ему стало плохо, персонал не оказал ему необходимой помощи. Директору клиники предъявлено обвинение в незаконном оказании медицинских услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних часах жизни Дмитрия Марьянова.