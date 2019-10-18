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Глава реабилитационного центра «Феникс», в котором умер Марьянов, пойдет под суд

, 10:21 59

Руководитель частного медучреждении «Феникс» запрещал вызывать артисту скорую помощь, несмотря на жалобы актера на плохое состояние.

Фото: vladtime.ru, СК РФ

Руководитель частной реабилитационной клиники «Феникс», где умер актер Дмитрий Марьянов предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Согласно опубликованной ведомством информации, следствием установлено, что 15 октября, во время нахождения в клинике «Феникс», Дмитрий Марьянов в очередной раз пожаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор реабилитационного центра Оксана Богданова, осознавая, что актер находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии, воспрепятствовала направлению пациента в больницу для оказания медицинской помощи. В итоге скорую помощь вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

Несмотря на то, что обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия не признала, следователем собрана достаточная доказательственная база. Проведен целый комплекс следственных действий. Допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, 6 экспертиз, в том числе 2 комплексные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых легли в основу обвинения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности последних дней жизни Дмитрия Марьянова.

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