Путин заявил о замалчивании экологической ситуации в Усолье-Сибирском

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Алина Потёмкина
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В городе режим ЧС введен с осени 2018 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил экологическую ситуацию в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Он напомнил, что в населенном пункте работало химическое производство, делами которого никто не занимался уже много лет.

«Очевидно всем, кто занимался этой проблемой, ясно: этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30‑х годов прошлого века, на этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — сказал президент.

В Усолье-Сибирском в 1998 году был закрыт цех предприятия «Усольехимпром» ртутного электролиза, в технологическом цикле которого находилось около 200 тонн ртути. После этого в окрестностях образовался крупный очаг загрязнения. Также в этом районе хранятся емкости с химическими веществами, все вокруг пропитано токсинами. На протяжении последних лет в городе периодически случаются утечки ядовитых веществ, а местные жители жалуются на загрязнение воды. Как писал ранее 5-tv.ru, осенью 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами.

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