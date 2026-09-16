Серьезное предупреждение: КНДР пригрозили США и Республике Корея ядерным оружием

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Это стало ответом Пхеньяна на договоренности между Вашингтоном и Сеулом.

КНДР угрожают ядерным оружием

Фото: KCNA/ТАСС

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КНДР пригрозили США и Республике Корея ядерным оружием

КНДР пригрозили США и Южной Корее ядерным оружием. Соответствующее заявление было передано Центральным телеграфным агентством Кореи. (ЦТАК).

«Такие угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом обеспечению безопасности, который требует приведения в действие соответствующих статей закона о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил. Хотел бы советовать проанализировать, что обозначает приведение в действие соответствующих статей, и принять это как серьезное предупреждение», — говорится в сообщении.

Данная угроза была ответом со стороны Пхеньяна на заседание Комиссии по реагированию на оружие массового уничтожения, прошедшее 10 сентября. На нем представители Вашингтона и Сеула договорились повысить способность к совместному реагированию и начать объединенные ответные учения против потенциальной атаки оружием массового уничтожения со стороны КНДР.

Также в агентстве отметили, что в последнее время США и Республика Корея все чаще ведут подобную риторику, а также проводили соответствующие военные учения.

Статья закона, на которую ссылается северокорейское СМИ, была принята в 2022 году. Она предусматривает возможность применения КНДР ядерного оружия в случае нападения на руководство страны, систему управления ядерными силами и при угрозе против этого государства ядерного или другого оружия массового уничтожения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп поручил сократить учения США и Южной Кореи, чтобы не провоцировать КНДР. Кроме того, подобные мероприятия дорого обходятся Вашингтону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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