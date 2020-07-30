«Королевские гонки» пройдут в сентябре в Сочи
Российский автодром готовится принять звезд «Формулы-1».
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Hoch Zwei, 5-tv.ru
В Сочи ждут звезд «Формулы-1». Российский автодром готовится принять этап «Королевских гонок». Он пройдет в сентябре, а пока самые крутые в мире виражи могут оценить любители.
Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев не смог устоять и проехал круг по сочинской трассе за рулем спорткара.
Такая комбинация медицинских тестов не снилась даже профессиональным пилотам суперкаров. Термометрия, измерение давления и даже проверка на алкотестере. Теперь на сочинский автодром пускают только так — всему виной коронавирус и небывалый наплыв туристов.
Этот трек оживает после трехмесячного перерыва. Екатерина Королькова — одна из тех, кто прилетел в долгожданный отпуск специально ради автодрома. В родной Сибири девушка гоняет на стареньких «Жигулях», а здесь пересела в синий Porsche.
«Это восторг! Мне очень нравится смотреть на новые автодромы. Я каталась на MSR на гражданской машине, и здесь на настоящей трассе „Формулы“ прокатиться по-настоящему здорово!» — восторженно рассказывает Екатерина.
Этот сочинский аттракцион давно признали одним из самых экстремальных в мире: в отличие от трасс в тех же Сингапуре и Монако, здесь более крутые повороты, а профиль полотна буквально выбрасывают пилотов в отбойник. Сейчас сложнейшие препятствия преодолевают лишь новички и любители, но это пока. На автодроме уже готовятся к седьмым по счету «Королевским гонкам».
Всего через два месяца на этом автодроме пройдут знаменитые по всему миру гонки серии «Формула-1». Проведение Гран-при России находилось до последнего под вопросом — опять же из-за коронавируса. Теперь, пусть и не на гоночном болиде, проехать всю трассу снова можно целиком. И даже немного похулиганить.
Под присмотром инструктора разгоняемся и проходим самый протяженный поворот во всей «Формуле-1», едва вписываемся еще в один — под 90 градусов, пролетаем мимо трибун и, наконец, финишируем. Все то же самое ждет гонщиков «Формулы», вот только на скоростях свыше 300 километров час. И профи говорят: с этой трассой справляются не все.
«Бывают какие-то контакты. Это все любит зритель. Зритель любит контакты, зритель любит это зрелище. За это любят „Формулу-1“», — рассказывает бронзовый призер чемпионата России по картингу Дмитрий Овчинников.
Уже совсем скоро по треку проедут звезды главного пелотона планеты: Льюис Хэмильтон, Кими Райконнен, Себастьян Феттель и, конечно, наш соотечественник — Даниил Квят. А откроют большие гонки заезды «Формулы-2», куда в этом сезоне пробились сразу трое россиян.
«Это Никита Мазепин, Артем Маркелов и Роберт Шварцман. Мы, конечно же, очень рады, что гонки поддержки „Формулы-2“ приедут к нам на Сочи вместе с „Формулой-1“. Зрелище это будет очень захватывающим», — говорит генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.
Уже на следующей неделе организаторы начнут обустраивать трассу для заездов «Формулы». А пока готовят сюрпризы для гостей и обещают: зрители на трибунах получат не меньше адреналина, чем сами пилоты на треке.
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