«Не время для нытья»: отец Меган Маркл снова критикует дочь
Томас Маркл не общается с Меган Маркл уже два года, но все еще охотно обсуждает дочь с журналистами.
Фото: www.globallookpress.com /face to face
В Великобритании готовится к выходу новая книга «В поисках свободы», посвященная самым скандальным представителям младшего поколения королевского семейства Британии, Меган Маркл и принцу Гарри. Разные издания публикуют отрывки оттуда, и некоторые из них прокомментировал и отец Меган, Томас Маркл, пишет The Sun.
Меган перестала общаться со своим отцом Томасом незадолго до своей свадьбы в 2018 году. Она узнала, что он позирует перед папарацци, делится с ними деталями о ее детстве, а также сливает прессе ее детские фото. Судя по книге «В поисках свободы», старик так и не смог простить дочь за это и продолжает делать то, из-за чего она не хочет с ним говорить.
76-летний американец заявил про Гарри и Меган, что они слишком много жалуются.
«Сейчас не время для нытья — вокруг пандемия», — глубокомысленно заявил Маркл в беседе с The Sun.
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Впрочем, это не помешало ему недавно просить у звездной четы помощи, когда его стали критиковать в прессе. Вместо этого Меган ответила отказом, хотя Маркл-старший рассчитывал на поддержку со стороны дочери и всего королевского семейства. Сейчас они с Гарри проживают с сыном Арчи в США, но не сделали попытки встретиться с Томасом, так что тот затаил на них обиду.
Авторы книги «В поисках свободы», полной откровений о семье герцогов Эссекских, уверяют, что не общались с Гарри или Меган во время написания книги, а пользовались исключительно своими воспоминаниями времен работы в качестве королевских журналистов.
5-tv.ru ранее писал про возможные планы Меган Маркл на пост президента США.
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