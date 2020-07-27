Кейт Миддлтон пыталась исправить отношения с Меган Маркл
Но сделала это герцогиня Кембриджская слишком поздно.
Фото: www.globallookpress.com © Paul Marriott, via www.imago-ima
Продолжают появляться новые подробности об отношениях нового поколения королевской семьи Великобритании. Всплывают детали из новой книги, посвященной принцам Гарри и Уильяму и их супругам. Оказалось, что в период обострения отношений между Кейт Миддлтон и Меган Маркл первая делала попытку примирения, пишет Vanity Fair.
Кейт Миддлтон, которую всегда считали миротворцем в ситуации с ссорой между братьями Уильямом и Гарри, оказалась не так проста. Сначала из новой книги Омид Скоуби и Каролин Дюран стало известно, что Меган была не виновата в ссорах между двумя парами, а не дружили они потому, что имели слишком мало общего.
Теперь оказалось, что Кейт Миддлтон решила отступить в тень, когда Меган Маркл особенно была нужна ее поддержка. На американскую актрису ополчилась британская пресса и население, ее постоянно обвиняли во всех смертных грехах, включая корысть, а Миддлтон, которая сама проходила через нелегкие времена в начале отношений с Уильямом, не стала ей помогать.
Кроме того, герцогиня Кембриджская не предложила дружбы герцогине Сассекской, часто игнорировала ее мнение, сводила на нет попытки Меган подружиться. В итоге в период обострения отношений между братьями, когда Маркл уже и сама не рвалась общаться, Кейт послала ей букет цветов, рассчитывая на быстрое примирение. По данным авторов книги, вместо этого она получила холодный отказ.
Книга не обвиняет Миддлтон в разладе между Гарри и Уильямом — братья сделали все сами. Однако именно она, которую принц Гарри воспринимал, как сестру, могла смягчить супруга. Кроме того, после переезда Сассекских из Кенсингтонского дворца, который они делили с Кейт и Уильямом, чета наследников британского престола ни разу не навестила их в новом доме.
Авторы также уверяют, что принц Гарри, не желая сдаваться старшему брату, тяжело переживал их ссоры, а также холодное отношение к своей супруге. Он мечтал, что их с Меган дети будут расти рядом с его племянниками и станут поддержкой друг для друга.
5-tv.ru писал о недавней тайной свадьбе принцессы Беатрис, кузины Уильяма и Гарри.
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