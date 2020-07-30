Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в столице

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Алина Потёмкина
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Мэр Москвы отметил, что сейчас город вышел на минимальный уровень прироста новых пациентов.

Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в столице

Фото: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабильна. Об этом заявил в эфире федерального канала мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил, что сейчас ход пандемии удалось сбавить до минимального темпа.

«От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в десять раз. То есть мы прошли пик. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться не будем», — сказал градоначальник.

Также он дал небольшой прогноз по тому, как будет развиваться ситуация в ближайшее время с распространением COVID-19 в столице.

«В ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50 (число нововыявленных случаев заболевания — Прим. ред.)», — сказал Собянин.

Ранее Владимир Путин провел совещание по дальнейшему развитию ситуации с эпидемиологической обстановкой в стране. Как писал 5-tv.ru, в ходе беседы с главами соответствующих ведомств он сообщил, что ситуация стабилизируется, но может качнуться в любую сторону.

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