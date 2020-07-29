Итоги совещания с президентом: как готовятся в России к новому эпидсезону?
Владимир Путин в ходе беседы с главами соответствующих ведомств сообщил, что ситуация стабилизируется, но может качнуться в любую сторону.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin/Kremlin Pool, 5-tv.ru
Владимир Путин сегодня собрал всех глав ведомств, ответственных за санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.
По его словам, ситуация стабилизируется, но все еще остается сложной, может качнутся в любую сторону. С приходом осени еще добавятся грипп и ОРВИ. Система здравоохранения должна быть готова к любым вызовам. Виктор Синеок выслушал все поручения президента.
Формат большого совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране — это еще одно подтверждение, что к коронавирусу до сих пор нужно относиться серьезно. Количество зараженных снизилось, коэффициенты хорошие. Но через месяц — осень. А значит к новой инфекции добавятся ОРВИ и грипп.
«Впереди осенне-зимний период, а это то время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее природно-климатических особенностей традиционно отмечается рост простудных заболеваний: гриппа и так называемых ОРВИ. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски, как в отдельности, так и их потенциальное сочетание», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.
Президент признался, он собрал всех в таком составе, чтобы освежить данные. У борьбы с коронавирусом много нюансов. Минздрав выпустил восьмую версию рекомендаций. Несколько отечественных противовирусных препаратов уже продаются в аптеках, еще десятки проходят клинические испытания. Но на финишной прямой и российская вакцина. Уже в начале осени появятся сразу две ее версии.
«Одна им. Гамалеи Минздрава. В августе 2020 года планируется ее госрегистрация на условиях, проведение после регистрации еще клинического исследования на 1600 чел. Запуск на промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года. Еще одна вакцина разработана в „Векторе“. Начато проведение совмещенных клинических исследований, завершение их планируется в сентябре, также в сентябре и госрегистрация. Первую партию планируется провести в октябре 2020 года», — рассказала на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Это разработки, которые уже прошли большую часть испытаний. У президента есть и другие цифры. Одновременно ученые работают еще над несколькими видами вакцины.
«Как мы видим, наши исследовательские организации очень серьезно продвинулись. Сейчас вот здесь не говорили, но я знаю, что наши научно-исследовательские организации очень продвинулись. Тут не говорили, но их гораздо больше, чем мы читаем в СМИ. Ключевое требование — доказанная эффективность и безопасность. Действовать нужно предельно аккуратно», — пояснил глава государства.
Для всей страны эта осень станет настоящим испытанием. К тем, кто заразился коронавирусом прибавятся пациенты с гриппом и ОРВИ. В больницах достаточно коек. Но теперь пациентов надо будет еще и распределять по отсекам — в зависимости от диагноза. Сезонные вирусы по данным ВОЗ будут совершенно новые, старый иммунитет не поможет. Прививки должны стать главным фактором борьбы. В прошлом году их получили больше половины россиян. В этом планируют более 60 процентов.
«Через две недели начнутся поставки. Причем мы сделали с компаниями производителями мониторинг до больниц», — отчитался министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Роспотребнадзор уже начал отслеживать случаи гриппа. В разгар лета. Чего не делал раньше никогда. Но опыт борьбы с коронавирусом поменял правила. И о болезни надо знать как можно больше. Известно, например, что коронавирус в России за месяц почти не изменился. Теперь осталось точно понять, как он распространяется.
«Мы разработали специальные рекомендации по оценке наличия вируса. В морской воде, питьевой, сточной, на поверхностях, на продуктах питания. Проведено более 2000 исследований. В находках вируса нет», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президенту доложили: в воде COVID-19 не размножается. А вот на поверхностях по-прежнему живет до 48 часов. Так что дезинфекцию надо продолжать. Но отвоеванное у вируса снятие ограничений обратно врагу не отдадут. Все школы по плану должны начать занятие в сентябре в обычном режиме. Только ученикам будут мерить температуру, раздавать маски и мыть спецраствором поверхности.
ВУЗы тоже начнут работать по плану. Только некоторые иностранные студенты начнут семестр на удаленке.
Расширить применение современных сервисов призвал сегодня и президент. В том числе и пациент с врачом иногда может поговорить через портал Госуслуг.
«Все технические механизмы должны быть решены и отлажены. У граждан должна быть возможность получить рекомендации дистанционно. Чтобы не было необходимости лишний раз ходить в поликлинику, где есть риск столкнуться с сезонной инфекцией», — подчеркнул на совещании президент.
Главное требование ко всей антивирусной работе у президента остается прежним: безопасность людей. Поэтому граждане должны задуматься о вакцине от гриппа, а чиновники продолжить подготовку к вирусному сезону. Путин отдельно заметил, что к его началу масками, перчатками и дезинфекторами надо запастись в избытке.
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