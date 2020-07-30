Путин пообещал посетить пострадавший в прошлом году от паводка Тулун

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Год назад иркутский город стал жертвой страшного наводнения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области

Президент России Владимир Путин сегодня пообщался с главой Иркутской области Игорем Кобзевым. В частности, говорили о Тулуне, пострадавшем от паводка в прошлом году. Глава государства туда дважды приезжал, заверил людей, что режим ЧС не снимут до тех пор, пока не решатся их жилищные проблемы. Глава региона доложил, что 66 семей уже отметили новоселье, до декабря ключи от новых квартир получат все остальные. Владимир Путин обещал приехать посмотреть новостройки.

Тема:
Паводок в Иркутской области
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