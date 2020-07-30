В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Михаил Мишустин сообщил о грядущем упрощении требований, предъявляемых к гражданам, желающим получить субсидии на оплату услуг ЖКХ.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков , 5-tv.ru
Правительством подготовлен документ, который упрощает условия получения гражданами субсидий на оплату ЖКХ. Об этом на совещании с министрами сообщил Михаил Мишустин.
«С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Все эти решения нужны, чтобы людям ине приходилось ходить по инстанциям и кабинетам», — рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин, также, сообщил, что десять проблемных регионов, для которых ранее были разработаны специальные программы, получат дополнительно по пять миллиардов рублей на восстановление экономики и улучшение условий жизни людей.
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