Сыгравший Мориарти актер Эндрю Скотт попал в больницу

Актер Эндрю Скотт, сыгравший Джима Мориарти в «Шерлоке» с Бенедиктом Камбербэтчем госпитализирован, ему предстоит операция. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на лондонский театр The Old Vic, где он должен был участвовать в спектаклях в конце этой недели. Постановки «Трех королей» с участием ирландской звезды должны были транслироваться в прямом эфире, поскольку доступ зрителей в театр по-прежнему закрыт из-за коронавируса.

«Мы сожалением сообщаем, что Эндрю Скотт сейчас находится в больнице, ему предстоит небольшая операция, поэтому нам придется перенести назначенные на эту неделю спектакли #OVInCamera #OVThreeKings», — цитирует издание сообщение театра.

Сообщается, что шоу перенесено на конец лета. В театре подчеркнули, что проблема со здоровьем Скотта не серьезная и не связана с COVID-19. Там также выразили надежду на скорейшее выздоровление актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голливудский актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом.