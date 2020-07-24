Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом

|
Виктория Андреева
47

Представитель актера рассказал о том, чем его лечили.

Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Известный голливудский актер Мел Гибсон в апреле был госпитализирован с подтвержденным COVID-19. Спустя несколько месяцев после случившегося откровенно о ситуации в эфире NBC рассказал представитель селебрити.

По его словам, весной 2020 года Гибсон внезапно почувствовал себя хуже и на фоне обострившейся обстановки с коронавирусом решил сдать тест. Результат оказался положительным. Медики приняли решение о срочной госпитализации 64-летнего актера, поскольку тот входил в основную группу риска. В госпитале Мел провел порядка семи дней.

«Его лечили препаратом „Ремдесивир“, и с тех пор тесты неоднократно давали отрицательный результат, но положительный на антитела», — пояснил представитель звезды Голливуда.

Вскоре New York Times обнародовал информацию, что лечение и обследование Гибсон проходил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. О нынешнем состоянии актера не сообщалось. При этом тайной остается и причина, по которой сам Мел отказывался говорить о случившемся.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации прославленного российского композитора Юрия Антонова.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.96
0.17 82.19
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
«Жанну надо было лечить, а он дом решил покупать»: отец Фриске о Шепелеве
14:18
КАМАЗ сбил двух женщин и ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске
14:11
Команда Пятого канала примет участие в благотворительной регате «Свет. Дети»
14:04
Трудности перевода? В Кремле опровергли заявление Трампа о «тяжелой ситуации» в РФ
13:52
Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом
13:40
В Сирии растет число боевиков, перешедших на сторону правительства

Сейчас читают

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следователя
Возлюбленная Тимати опубликовала фото в бикини из Сен-Тропе с малышом
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок