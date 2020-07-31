Россиянам разрешили быть эльфами и гоблинами
Росстат решил не спорить с россиянами и допустил неожиданные национальности в ходе переписи населения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru
Росстат решил не спорить с россиянами, которые считают себя эльфами или хоббитами.
В преддверии очередной "Всероссийской переписи населения" демократичные работники статистики позволят каждому из нас выбрать любую национальность. В 2010-ом году соригинальничать решили почти 67-мь тысяч человек. В стране были зарегистрированы Орки и гоблины, марсиане и люди Земли, готы и самураи. А в Ставропольском крае обнаружился единственный представитель национальности "штукатурщик".
Новая перепись должна была пройти в октябре этого года. Из-за пандемии коронавируса ее перенесли - на апрель 2021-го. Первыми перепишут жителей отдаленных районов Красноярского края, Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Перепись впервые будет многоканальной. Сообщить свои данные можно самостоятельно - на портале госуслуг. Можно зайти в МФЦ или на специальный участок. А можно по-старинке - дождаться переписчика. Правда, и его уже "осовременили" - никаких бумаг, только электронные планшеты.
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