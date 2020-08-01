На что пойдут деньги «Платона»
В рамках системы «Платон» владельцы большегрузов вносят покилометровую плату за использование дорог.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько, 5-tv.ru
Деньги вырученные от использования дорожной системы «Платон» пойдут на развитие инфраструктуры.
Как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, за счет этих отчислений планируется отремонтировать сотни мостов и путепроводов, построить как минимум 600 километров федеральных трасс.
«Капитальный ремонт выбранных федеральных трасс повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения», — пояснил руководитель Росавтодора Андрей Костюк.
Кроме того именно на эти деньги будут оборудованы места отдыха и сервисные стоянки. Впрочем, и сами дальнобойщики уже признали — после введения системы «Платон» состояние дорог во всех регионах стало значительно лучше.
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