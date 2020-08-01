На что пойдут деньги «Платона»

Деньги вырученные от использования дорожной системы «Платон» пойдут на развитие инфраструктуры.

Как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, за счет этих отчислений планируется отремонтировать сотни мостов и путепроводов, построить как минимум 600 километров федеральных трасс.

«Капитальный ремонт выбранных федеральных трасс повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения», — пояснил руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Кроме того именно на эти деньги будут оборудованы места отдыха и сервисные стоянки. Впрочем, и сами дальнобойщики уже признали — после введения системы «Платон» состояние дорог во всех регионах стало значительно лучше.