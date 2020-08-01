В рамках системы «Платон» владельцы большегрузов вносят покилометровую плату за использование дорог.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько, 5-tv.ru

Деньги вырученные от использования дорожной системы «Платон» пойдут на развитие инфраструктуры.

Как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, за счет этих отчислений планируется отремонтировать сотни мостов и путепроводов, построить как минимум 600 километров федеральных трасс.

«Капитальный ремонт выбранных федеральных трасс повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения», — пояснил руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Кроме того именно на эти деньги будут оборудованы места отдыха и сервисные стоянки. Впрочем, и сами дальнобойщики уже признали — после введения системы «Платон» состояние дорог во всех регионах стало значительно лучше.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

2:26
На что пойдут деньги «Платона»
2:10
Близкая подруга Бари Алибасова требует спасти актера
1:54
Как спасти город в Челябинской области от ядовитой реки цвета хурмы?
1:42
«Очень важный челлендж»: Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам
1:30
Дональд Трамп выступил против переноса выборов президента США
1:22
«Это шок»: Актеры театра «Современник» отреагировали на уход Гармаша

Сейчас читают

День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
«Миксуют товары из Китая»: эксперт оценила, перепродает ли Топурия одежду с AliExpress

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок