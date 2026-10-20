Квартиры, дача и акции: кому достанется наследство Сергея Соседова

|
Дарья Белова
Дарья Белова 92 0

У музыкального критика остались несколько объектов недвижимости.

Кому достанется наследство Сергея Соседова

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер Сергей Соседов

Адвокат Бенхин: мать Сергея Соседова получит его наследство по закону

Наследственное дело музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова открыли в Москве. О том, кому по закону может перейти его имущество и какую роль в этом вопросе играет завещание, aif.ru рассказал адвокат Александр Бенхин.

Соседов умер 23 сентября в Якутии, куда приехал возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». Причиной смерти стало падение с лестницы в гостинице, в результате которого журналист получил тяжелую травму головы.

По сведениям издания, среди имущества критика — двухкомнатная квартира в Хорошевском районе Москвы, где он жил вместе с матерью Антониной Петровной. Стоимость жилья оценивается как минимум в 16,8 миллионов рублей.

Также у семьи есть дача в подмосковной деревне Митяево. Это деревянный дом на участке площадью восемь соток без центрального водопровода и канализации. Стоимость подобных объектов в этой местности начинается от 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, Соседов приобрел студию возле станции метро «Полежаевская», которую мог использовать для сдачи в аренду. В состав наследства также могут войти акции российских нефтегазовых компаний. Ранее критик рассказывал об инвестициях в такие ценные бумаги на сумму около пяти миллионов рублей.

У Соседова не было жены и детей. По словам адвоката Александра Бенхина, при наследовании по закону в первую очередь имущество получают дети, супруг и родители умершего. Поэтому основным наследником критика стала его 90-летняя мать. У журналиста также есть старший брат Владимир, который относится ко второй очереди наследников.

«Пока жива мать, брат не имеет прав на наследство — если только не было завещания», — пояснил Бенхин aif.ru.

При этом завещание могло бы изменить порядок распределения имущества. Однако нетрудоспособный родитель в определенных случаях вправе получить обязательную долю независимо от содержания такого документа. Она составляет не менее половины той доли, которая причиталась бы наследнику при распределении имущества по закону.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит место захоронения Сергея Соседова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Умер Сергей Соседов
8 окт
«Роковое совпадение»: Малахов вспомнил последние дни жизни Соседова
5 окт
«Приснись, скажи хоть что-нибудь: как мама Соседова живет после смерти ведущего
1 окт
Артисты первой величины не приехали: продюсер Дзюник о прощании с Соседовым
30 сент
Утонула в цветах: как выглядит могила Сергея Соседова
30 сент
«Таких уже не будет»: певец Наджиев рассказал, каким запомнил Соседова
30 сент
Матери Сергея Соседова понадобилась помощь врачей на похоронах сына
30 сент
«Пример для подражания»: Запашный признался, за что уважал Соседова
30 сент
«Как после этого жить?» — Песков заплакал на прощании с Соседовым
30 сент
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
30 сент
«Самый честный и порядочный»: Юрий и Жанна Титовы о Соседове
+7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:53
Тайга под снегом: есть ли шанс найти пропавших Усольцевых
14:40
«Свободное состояние»: почему Ирина Безрукова вновь осталась одна
14:30
Евро заменили грязными долларами: экс-прокурора Карелии обокрали перед отпуском
14:23
Выбирайте хорошие приметы: чем опасно искать плохие знаки
14:10
«Категорически против»: Погребняк раскрыла причину недовольства мужа
13:55
Тестостерон замедлил рост опухоли мозга: что выяснили исследователи

Сейчас читают

«Артисты — люди эмоциональные»: скандал с Кологривым удивил Безрукову
Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с Фадеевым
«Что, внушает опасения, да?»: Дибров ответил на замечание о внешности
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео