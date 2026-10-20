Песков: Москва надеется на встречу Путина с Уиткоффом в ближайшее время

Москва рассчитывает в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, на встрече Уиткофф сможет проинформировать Путина о своих контактах с украинской и европейской сторонами. Кроме того, предполагается продолжение обмена сигналами между Москвой и Вашингтоном по ряду важных вопросов.

Песков отметил, что в России высоко оценивают посреднические усилия американских переговорщиков и считают подобные контакты своевременными и содержательными.

Отдельно пресс-секретарь президента заявил, что для Москвы важно участие в переговорах по урегулированию легитимного представителя украинской власти, готового принимать решения для прекращения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина выступила инициатором переговоров в Осло с участием спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В переговорах также примет участие президент Финляндии Александр Стубб. Стив Уиткофф присоединится к встрече лично, а Джаред Кушнер — по видеосвязи.

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