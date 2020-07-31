Во сколько рыжему из «Иванушек» обошлось грандиозное празднование юбилея?
Андрею Григорьеву-Апполонову 26 июля исполнилось 50 лет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Natalia Shakhanova, Пресс-служба продюсерского центра Игоря Матвиенко
Солисту группы «Иванушки International» в минувшее воскресенье исполнилось 50 лет. Круглую дату было решено «обмыть» тоже на кругленькую сумму. Сайт KP.RU выяснил, во сколько обошелся Григорьеву-Апполонову юбилей в компании своих звездных друзей.
Отмечал Андрей ни где-нибудь, а в ресторанном комплексе на берегу реки. Для приглашенных селебрити юбиляр арендовал три персональных шатра стоимостью в 1,5 миллиона. Шамаханская царица для гостей не танцевала, зато официанты с новыми блюдами и закусками бегали постоянно. За обслуживание певец заплатил еще 150 тысяч сверху.
В стоимость депозита входило меню на выбор, но гостям праздника оказалось мало стейка, салатов, мясной тарелки, рыбного плато и еще десятков блюд. В полтора миллиона Григорьев-Апполонов не уложился, за излишества пришлось доплачивать.
Отмечали, совершенно забыв о времени. Праздник закончился глубоко за полночь, а за каждый час в ресторане после 23:00 пришлось платить дополнительно.
По самым скромным подсчетам вечер и вытекающая из него ночь гуляния обошлись певцу в 3,5 миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рыжий из «Иванушек» позвал на юбилей изменившую с баскетболистом экс-супругу.
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