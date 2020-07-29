Гуляют все! Рыжий из «Иванушек» позвал на юбилей изменившую с баскетболистом экс-супругу
26 июля Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-й день рождения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov, Пресс-служба продюсерского центра Игоря Матвиенко
В минувшее воскресенье, 26 июля, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов с размахом отметил свое 50-летие. На мероприятии по торжественному случаю присутствовали как самые популярные медийные персоны от певицы Ольги Бузовой до бессменного лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, так и те, кого меньше всего можно было ожидать.
Да, именно бывшую супругу Марию Зубкову пригласил на праздник известный музыкант. Препятствием для артиста не стал тот факт, что некогда любимая женщина изменила ему с баскетболистом команды «Зенит» Андреем Зубковым, а после — родила ему наследника.
Кадры с празднования юбилея Андрея Григорьева-Апполонова его экс-возлюбленная, не стесняясь, публиковала в своем Instagram. При этом, на некоторых сторис было заметно, что Мария активно подпевает известным артистам и энергично танцует в платье в пол.
Судя по видеоотчету с мероприятия, день рождения рыжего из «Иванушек» удался на славу. Сам юбиляр постоянно находился в центре внимания, заботливо окруженный самыми близкими и родными людьми.
К слову, его новую пассию на торжестве, 19-летнюю красавицу-брюнетку, так никто и не увидел. Возможно, девушка была сильно занята в день мероприятия или музыкант решил, что не пришло то время, когда можно афишировать ее личность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов признался в романе с 19-летней и объяснил, чем обусловлен выбор пассии почти на 30 лет младше себя.
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