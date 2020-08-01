Прикрывшая грудь ракушками Любовь Толкалина «похулиганила» в стиле «Русалочки»

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Алиса Старжевская
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Актриса предоставила своим воздыхателям большой простор для фантазии.

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина наделала шуму на своей странице в Instagram, выложив снимок с отдыха в стиле ню. На пикантном фото 42-летняя актриса позирует практически обнаженной, едва прикрыв грудь небольшими ракушками.

«„Русалочка" — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник», — игриво подметила актриса.

Как поняли подписчики, Толкалина проводит свой отпуск в Крыму. Звезда российского кино побывала на популярном туристическом маршруте Солнечная тропа, которая еще называется Царской. Толкалина призналась, что на отдыхе они вместе с подружкой вовсю «хулиганят» и исследуют новые места.

Instagram @tolkalinaliuba

Фанаты потеряли дар речи от пышного бюста любимой актрисы и не поскупились на традиционные комплименты, восхваляющие ее молодость и красоту.

«Чудесные ракушки, и, конечно, вся композиция в целом»;

«Ничего себе! Завлекалки — хулиганки. Так держать!»;

«Хулиганьте, пожалуйста, хулиганьте!» — попросили подписчики.

Толкалина уже не в первый раз выкладывает провокационные фото. Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитость предложила поклонникам обсудить их сновидения, представ перед ними в одном белье и халатике.

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