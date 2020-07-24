Любовь Толкалина в белье и халатике предложила подписчикам обсудить сновидения

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Светлана Шевченко
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Актриса поинтересовалась у фанатов, снятся ли им вещие сны.

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса театра и кино Любовь Толкалина подняла в сети тему сновидений. Она опубликовала на своей страничке в Instagram несколько фотографий в прозрачном платье практически на голое тело с размышлениями, почему люди снятся друг другу. И попросила читателей рассказать, снятся ли им вещие сны.

Instagram @tolkalinaliuba

Фанаты с готовностью стали делиться историями своих пророческих сновидений. В комментариях рассказывали, как «поймали рыбу, а через год родили», увидели во сне, как муж изменяет. Но откровения фолловеров намного чаще перебивались комментариями о внешнем виде и образе самой актрисы.

Большая часть поклонников восхищалась нежными снимками и сравнивала Толкалину с «лесной нимфой». Нашлись и те, кто внимательно изучил фотографии, приблизив все пикантные места и отметил, что выбор фотографий для таких философских рассуждений очень сомнителен. Некоторые категорично заметили, что снимки больше напоминают фотосессию в жанре ню.

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