Близкая подруга Бари Алибасова требует спасти актера
Актриса Лена Ленина уверяет, что сын Бари Алибасова отправил отца в психушку ради квартиры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Вокруг семьи Бари Алибасова разгорается серьезный скандал. Приближенная к музыкальному продюсеру и композитору модельер Лена Ленина рассказала сайту KP.RU, что его сдал в психбольницу собственный сын.
Между родственниками всегда были непростые отношения. По словам подруги, Алибасов считал отпрыска «разгильдяем» и человеком, не способным заработать себе на жизнь. У отца девятикомнатная квартира, две трети которой Алибасов-младший уже переписал на себя.
Сейчас сын пытается сдать квартиру Алибасова за полмиллиона рублей и обвиняет во всем, что происходит с отцом бывшую жену шоумена — Лидию Федосееву-Шукшину. Ленина опасается, что после выписки 73-летнему продюсеру будет попросту негде жить. Квартира в центре города — его единственная недвижимость, но ее стоимость оценивается в несколько сотен миллионов рублей.
Накануне отравления «Кротом», произошедшего 4 июня 2019 года, Алибасов узнал, что номинально квартира ему не принадлежит. Квартиры, которые позже объединили в единое жилье, оформлялись на различных помощников.
Алибасов планировал разобраться с недвижимостью после поправки, но позже попал в больницу для лечения наркозависимости, а затем переведен в психиатрическую клинику. Причиной послужил длительный запой которой, как сообщила Лена Ленина, был вызван затяжной депрессией после отравления.
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