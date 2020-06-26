Стали известны подробности таинственного исчезновения Бари Алибасова

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Марина Неруцких
Срочная новость 1 993

Знаменитый продюсер пропал накануне своего дня рождения, 6 июня.

Стали известны подробности таинственного исчезновения Бари Алибасова

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Стали известны подробности таинственного исчезновения Бари Алибасова. Знаменитый продюсер пропал накануне своего дня рождения, 6 июня.

Как стало известно 5-tv.ru Алибасов все это время находился на лечении в наркологической больнице. 25 июня именитого пациента перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя (амнестический синдром — это состояние, для которого характерно расстройство памяти на происходящее в настоящее время (фиксационная амнезия) при сохранении ее на прошлые события — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной о пропаже Алибасова.

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