Стали известны подробности таинственного исчезновения Бари Алибасова. Знаменитый продюсер пропал накануне своего дня рождения, 6 июня.

Как стало известно 5-tv.ru Алибасов все это время находился на лечении в наркологической больнице. 25 июня именитого пациента перевели в психиатрическую клинику с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя (амнестический синдром — это состояние, для которого характерно расстройство памяти на происходящее в настоящее время (фиксационная амнезия) при сохранении ее на прошлые события — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала дочь Федосеевой-Шукшиной о пропаже Алибасова.