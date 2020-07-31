Настя Ивлеева возвращается в программу «Орел и решка»

Анастасия Ивлеева сообщила, что ее в качестве ведущей пригласили на следующий сезон программы «Орел и решка». Продюсеры развлекательной телепередачи уже подтвердили эту информацию.

Звезда Instagram снималась на проекте с 2017 по 2019 год и полюбилась зрителям во многом за дерзкий нрав и неповторимый стиль.

«Это первый случай в истории Решки, когда 680 тысяч зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон», — написала Ивлеева на своей страничке в социальной сети.

Актриса также отметила, что безумна рада этому событию, и все что остается, это «вылечить COVID-19».

Ранее 5-tv сообщал о болезни Анастасии Ивлеевой и ее мужа, известного рэпера Элджея. Звездная пара заболела во второй половине июля, вместе с ними заболели и их родственники. 31 июля Алексей Узенюк, именно так зовут репера, опубликовал видео из скорой помощи. Связана ли госпитализация с новой коронавирусной инфекцией, не уточняется.