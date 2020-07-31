Настя Ивлеева возвращается в программу «Орел и решка»
Телеведущую вернули в проект по просьбе телезрителей.
Фото: Instagram @_agentgirl_
Анастасия Ивлеева сообщила, что ее в качестве ведущей пригласили на следующий сезон программы «Орел и решка». Продюсеры развлекательной телепередачи уже подтвердили эту информацию.
Звезда Instagram снималась на проекте с 2017 по 2019 год и полюбилась зрителям во многом за дерзкий нрав и неповторимый стиль.
«Это первый случай в истории Решки, когда 680 тысяч зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон», — написала Ивлеева на своей страничке в социальной сети.
Актриса также отметила, что безумна рада этому событию, и все что остается, это «вылечить COVID-19».
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ОФИЦИАЛЬНО! Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон😱🥰‼️ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие и я вас обожаю💔💔💔 (Тем не менее, НОВОЕ З. Б. С. Шоу продолжит выходить в параллель с Решкой, так как выпуски будут сниматься заранее!!! Так же, это касается моего Тик Тока и Инстика) Всё чотко! Осталось вылечить Covid🦠и вперёд🚀съемки съемки съемки! Ааааааа ахахахах я не верюююю! 🚀🎒✈️ Увидимся на экранах! И признаться честно… я скучала! #орелирешкадержись #жоска
Ранее 5-tv сообщал о болезни Анастасии Ивлеевой и ее мужа, известного рэпера Элджея. Звездная пара заболела во второй половине июля, вместе с ними заболели и их родственники. 31 июля Алексей Узенюк, именно так зовут репера, опубликовал видео из скорой помощи. Связана ли госпитализация с новой коронавирусной инфекцией, не уточняется.
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